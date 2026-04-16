目の前に差し出された飼い主さんの手にそっと触れる猫さん。流れるようななめらかな動きで、お手とおかわりをこなしていたのだそう。動画は114.3万回以上も再生され、「可愛いそして！賢い猫ﾁｬﾝ」「賢いお利口さんですね」とのコメントが集まっています。 【動画：猫の目の前に手を差し出すと…次の瞬間→あまりにもお利口な『かわいすぎる様子』】 猫の目の前に手を差し出すと… Instagramアカウント「うちんくのマンチカ