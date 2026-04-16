目の前に差し出された飼い主さんの手にそっと触れる猫さん。流れるようななめらかな動きで、お手とおかわりをこなしていたのだそう。動画は114.3万回以上も再生され、「可愛いそして！賢い猫ﾁｬﾝ」「賢いお利口さんですね」とのコメントが集まっています。

【動画：猫の目の前に手を差し出すと…次の瞬間→あまりにもお利口な『かわいすぎる様子』】

猫の目の前に手を差し出すと…

Instagramアカウント「うちんくのマンチカン」さまに登場したみくるちゃん。飼い主さんが目の前に手を差し出すと、みくるちゃんは手のひらの上にそっと自分の左手を乗せたのだそう。

飼い主さんに左手を握られながら、口周りをぺろぺろとなめているみくるちゃん。おやつを貰えることを期待しているのかもしれません。飼い主さんは続けて、反対の手を差し出したとのこと。

お手もおかわりもお手のもの

みくるちゃんは飼い主さんの表情を伺って様子を見つつ、今度は右手で飼い主さんの手に触れたのだそう。みくるちゃんにとってはお手もおかわりもお手のもののようです。

飼い主さんがもう一度反対の手を差し出すと、またすぐに左手で触れてきたのだとか。早くおやつが欲しいのか、口の周りを何度もなめていたとのことです。

みくるちゃんの成長記録

みくるちゃんは、子猫時代に飼い主さん宅に家族として迎え入れられ、のびのびと過ごしながら成長してきたのだとか。子猫時代から、まん丸の目が印象的です。

飼い主さんの手にタッチする特技は、時々練習しているのだとか。久しぶりにやると、戸惑ってしまうこともあるのだとか。おやつのために頑張って練習してくださいね。

お手とおかわりの練習をしているみくるちゃんの姿はInstagramで114.3万回以上も再生され、「何回お手しているんだ。おやつくれるんならええけど」「ポテポテのお手々でまんまるのおめめ、まんまるの顔でかわいい。そしてお利口さん」「みくるちゃんってお名前も可愛いですねー」といった声が寄せられています。

Instagramアカウント「うちんくのマンチカン」さまには、みくるちゃんの成長記録がたくさん投稿されています。のんびりと日々を送っている姿は、見ていて癒されますよ。

写真・動画提供：Instagramアカウント「うちんくのマンチカン」さま

執筆：高橋 実可子

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。