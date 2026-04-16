ドジャース戦米大リーグのメッツは15日（日本時間16日）、敵地ドジャース戦で2-8で敗れ、8連敗を喫した。ドジャース先発の大谷翔平投手を前に6回までに10三振。リリーフ陣も打ち崩せず、散発5安打で2得点に終わった。メッツ番記者は驚きのデータを明かし、貧打にあえぐチームを嘆いている。ドジャース移籍後初めてDHを兼ねず、投手に専念した大谷に苦しめられたメッツ打線。2点を追う5回1死一、二塁からメレンデスが右翼へ二塁