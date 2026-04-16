Snow Manの岩本照さんとTravis Japanの松田元太さんがダブル主演を務めるドラマ『カラちゃんとシトーさんと、』（Prime Video）が、密かな注目を集めています。同ドラマは、3月28日よりPrime Videoで独占配信がスタート。4月18日には7、8話が配信され、心身ともに癒されるヒーリングドラマとして人気です。岩本照と松田元太のコンビネーションが心地よい『カラちゃんとシトーさんと、』『カラちゃんとシトーさんと、』は、高野水登