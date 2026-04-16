フィギュアスケート女子で２０１８年平昌五輪金メダルのアリーナ・ザギトワ（ロシア）。ホワイトコーデに身を包んだ現在の姿に反響が寄せられている。２３歳となり、激変した姿が「誰？」「わからない」とたびたび話題を呼んでいるザギトワは、日本時間１６日までに自身のインスタグラムを更新。白いミニワンピでほっそりとしたスタイルがあらわになったショットを公開した。この投稿は「綺麗スタイリッシュ」「とっても綺