かつおの街・枕崎市で「かつおのぼり」 16日は、県内各地で晴れ間が広がり、気温が上がりました。 かつおの街・枕崎市では子どもたちの手で「かつおのぼり」が掲げられました。 （新1年生）「やねよりたかいかつおのぼり」 枕崎小学校新1年生の元気な歌声が響く中掲げられたのは、「こいのぼり」ならぬ「かつおのぼり」。かつお節の生産量日本一を誇る枕崎市で毎年、恒例になっています。 （新1年生）「楽しかった」