不登校の子どもがゆとりをもって学習できる県内初の義務教育学校が16日、志布志市に開校しました。 志布志市に開校したのは公立の「悠志学園」です。不登校の児童や生徒を対象にした義務教育学校として県内に初めてつくられました。16日開かれた開校記念式典には関係者などおよそ50人が出席しました。 学園には遊びや読書などができる「プレイルーム」や光や音に敏感な人のための部屋など多様なニーズに応じた環境