4月16日、Bリーグは「B.LEAGUE AWARD SHOW 2025－26」を、5月29日に東京ガーデンシアターにて開催することを発表した。 B.LEAGUE AWARD SHOWは、長いシーズンを戦い抜いた選手やヘッドコーチ、審判など、Bリーグに関わる人々の功績を称える表彰イベント。夢を語ることから始まったBリーグの10年間の熱狂を振り返りつつ、未だ見ぬ未来へと飛躍するための最高のスター