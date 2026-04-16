10年目のBリーグアワードが5月29日に開催決定…大逆転勝利やユース育成を評価する2つの賞も新設

4月16日、Bリーグは「B.LEAGUE AWARD SHOW 2025－26」を、5月29日に東京ガーデンシアターにて開催することを発表した。

B.LEAGUE AWARD SHOWは、長いシーズンを戦い抜いた選手やヘッドコーチ、審判など、Bリーグに関わる人々の功績を称える表彰イベント。夢を語ることから始まったBリーグの10年間の熱狂を振り返りつつ、未だ見ぬ未来へと飛躍するための最高のスタートラインにするという意志を込め、今シーズンのアワードは「WE GO ON」というテーマで開催される。

当日の模様は現地で観覧できるほか、バスケットLIVEやスポーツナビ、Bリーグ公式YouTubeにてオンライン配信も実施される。なお、チケット販売日や価格等の概要については、5月初旬に発表される予定だ。

◆■大逆転勝利やユース育成を評価する2つの特別表彰を新設

今回の「B.LEAGUE AWARD SHOW 2025－26」における特別表彰では、新たに「とけない、情熱。賞 presented by ロックアイス®」と「最優秀育成クラブ」の2つの賞が新設されることとなった。

「とけない、情熱。賞 presented by ロックアイス®」は、小久保製氷冷蔵株式会社の製品「ロックアイス®」のブランドメッセージである「とけない、情熱。」にちなんで設立されたもの。レギュラーシーズン中に「最大得点差を逆転して勝利したクラブ」を各月の受賞クラブとして選出し、そのなかから年間を通じて最大得点差を逆転して勝利したクラブが表彰される。なお、最大得点差が同じ場合は、その点差を記録した時間帯が試合終了に最も近い試合が「最も熱い逆転劇」として評価されるという。

また、Bリーグの第一ミッションである「世界へ通用する選手の輩出」を目指し、ユース選手の育成・強化・輩出に最も貢献したクラブを表彰する「最優秀育成クラブ」も新設された。評価には「NBAや日本代表、Bリーグへの輩出」のほか、「ユース育成特別枠での出場時間」や「U15チームからU18チームへの在籍率」など、それぞれの観点で評価項目を定めてポイント化し、最も高い評価となったクラブが初代受賞クラブとして選出される。

本アワードでは新設賞にくわえ、従来通りレギュラーシーズン最優秀選手賞（MVP）やベストファイブ、新人賞などの個人表彰が行われるほか、各スタッツのリーダーズ表彰、さらには「ココロ、たぎる。賞」や「マスコットオブザイヤー」といった表彰も実施される予定だ。

B.LEAGUE AWARD SHOW 2025－26」開催概要



【実施日】5月29日（金）17:00開演／19:45終演予定



【開催場所】東京ガーデンシアター（東京都江東区有明2－1－6）



【配信】バスケットLIVE、スポーツナビ、B.LEAGUE公式YouTube



【出席者】表彰対象選手・ヘッドコーチ・審判、島田慎二（Bリーグチェアマン／日本バスケットボール協会会長）

【動画】「B.LEAGUE AWARD SHOW 2025-26」PV