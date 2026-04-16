◇JABA日立市長杯選抜野球大会予選リーグ東芝8―1佐伯市硬式野球団（2026年4月16日大宮市民）東芝が投打に隙のない野球を見せ、8回コールド勝ちした。「7番・DH」としてフル出場した水谷公省外野手（23）は2点本塁打を含む3安打3打点。チームの今季JABA大会初戦で勝利に貢献した。「前後に良いバッターがそろっているので、気負いすぎに思い切っていこうと思っていました」JABA大会での初スタメンで結果を残した。3―1