女子プロレスラーのスターライト・キッドが１５日、遠征先のラスベガスでの様子を公開。普段は覆面に隠されている素顔をちらりと覗かせた姿に注目が集まった。「ラスベガス着いた〜早速ピザ食べたよ」とつづり、口元だけを隠した透明感溢れる素顔ショットを公開した。コメント欄などでは「ラスベガス楽しんでくださいーそしてお綺麗です」、「私服可愛い！」、「こんな美人なのか・・・」、「肌綺麗」、「絶対可愛い」と