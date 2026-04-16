亀田気象予報士の季節の映像をお届けする「亀ちゃんのかごしま撮った！」のコーナーです。 今回は、ほうき星、彗星の話題です。晴れた日の明け方、東の空に見えるかもしれません。二度と戻らない一期一会の彗星を薩摩川内市のせんだい宇宙館で撮影してきました。 （せんだい宇宙館 前田利久館長・62）「尾っぽが見えてますよ。写ってますね」 午前5時前。せんだい宇宙館で大型望遠鏡を操作しながら彗星の写真を