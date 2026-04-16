ギタリスト布袋寅泰（64）が16日、インスタグラムを更新。5月2日に東京ドームでプロボクシングのWBA、WBC、WBO世界同級1位中谷潤人（28＝M・T）の挑戦を受ける、4団体統一スーパーバンタム級王者井上尚弥（33＝大橋）を表敬訪問したことを報告した。「大橋ジムに表敬訪問してきました。張り詰めた空気の中、モンスターの眼は燃えていました」と、キレキレの肉体に仕上がった井上尚とのツーショットを投稿した。布袋は井上尚の熱望