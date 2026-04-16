ギタリスト布袋寅泰（64）が16日、インスタグラムを更新。5月2日に東京ドームでプロボクシングのWBA、WBC、WBO世界同級1位中谷潤人（28＝M・T）の挑戦を受ける、4団体統一スーパーバンタム級王者井上尚弥（33＝大橋）を表敬訪問したことを報告した。「大橋ジムに表敬訪問してきました。張り詰めた空気の中、モンスターの眼は燃えていました」と、キレキレの肉体に仕上がった井上尚とのツーショットを投稿した。

布袋は井上尚の熱望を受けて、19年11月のノニト・ドネア（フィリピン）との初戦前に「バトル・オブ・モンスター」を贈っている。同曲は、布袋自身が出演し、音楽監督を務めた00年の映画「新・仁義なき戦い。」（阪本順治監督）で作曲した「新・仁義なき戦いのテーマ」で、後にクエンティン・タランティーノ監督が03年の米映画「キル・ビル」で流用した「BATTLE WITHOUT HONOR OR HUMANITY」が原曲。布袋がスペシャル・バージョンとしてアレンジし、同戦で入場曲として使用された。

布袋は25年12月28日のインスタグラムに、サウジアラビアのリヤドで行われた4団体統一スーパーバンタム級タイトルマッチで、WBC世界同級2位アラン・ピカソ（25＝メキシコ）に3−0で判定勝ちした直後の井上尚と、肩を組んでのツーショットも公開している。井上尚は、元世界ヘビー級王者ジョー・ルイス、元5階級制覇王者フロイド・メイウェザー（ともに米国）を超え、世界戦27連勝で世界新記録を打ち立てた。同興業では、中谷もWBC10位のセバスチャン・エルナンデス（25＝メキシコ）との打撃戦を3−0の判定で制し、スーパーバンタム級転向初戦に競り勝ち、東京ドームでの井上尚との対戦が実現した。