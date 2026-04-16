男鹿市のクラフトサケ醸造所が、潟上市の夏秋イチゴ「秋田夏響」を原材料に使用した新商品を開発しました。農業と醸造の異なる産業の連携で、地域の新たな価値創出を目指します。2021年創業の男鹿市のクラフトサケ醸造所「稲とアガベ株式会社」。「男鹿の風土を醸す」を理念に、男鹿市で醸造を軸にしたまちづくりを展開しています。コメやこうじがベースになる醸造に地域の農産物を副原料として取り入れ、秋田の食文化を新た