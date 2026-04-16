フランスのシニア向け住宅について紹介します。教えてくれたのは、フランス文化研究者でフランス人の夫と日本で暮らすペレ信子さん。2年前に義母が亡くなり、義父はフランスでひとり暮らしに。最近は高齢者用の自立型賃貸住宅を見学しました。フランスのシニア向け住宅はどんな感じなのかレポートしてくれました。宿泊予約サイトにも出てくるホテル仕様の賃貸住宅義父が「こんなシニア用住宅があったよ」、と教えてくれたのは一般