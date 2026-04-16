当たり前を見直し、家事がラクにしませんか。ここでは、10年前にトイレブラシを手放したという、クリンネスト1級のせのお愛さんに伺います。トイレブラシをやめて実感したメリットや、ブラシなしでも無理なくキレイを保つ方法とは。トイレブラシをやめた理由あるのが当たり前だと思っていたトイレブラシ。やめたきっかけは、衛生面と管理の手間でした。使ったあとのブラシは見えない汚れが気になりますし、水をきったり乾かしたり