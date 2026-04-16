子猫時代にうさぎの被り物をつけて撮った写真がとっても可愛かったという猫さん。1年後に同じ被り物をつけて写真を撮ってみたら、衝撃の結果だったようで…。 話題の投稿は4千回を超えて視聴され、「大人の階段崖登りすぎw」「うわあめちゃ可愛いです。そしてじっとしてていい子ですね」「全部がかわいい」といったコメントが寄せられています。 【動画：うさぎの被り物をつける『キュートな子猫』→成長した結果…１