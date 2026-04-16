子猫時代にうさぎの被り物をつけて撮った写真がとっても可愛かったという猫さん。1年後に同じ被り物をつけて写真を撮ってみたら、衝撃の結果だったようで…。

話題の投稿は4千回を超えて視聴され、「大人の階段崖登りすぎw」「うわあめちゃ可愛いです。そしてじっとしてていい子ですね」「全部がかわいい」といったコメントが寄せられています。

【動画：うさぎの被り物をつける『キュートな子猫』→成長した結果…１年後の『衝撃の変化』】

うさぎの被り物でキュートな子猫時代

Instagramアカウント『Ron』に投稿されたのは、うさぎの被り物を被った猫さんの1年前と現在の姿です。登場したのは、1歳のロシアンブルー「ろん」くん。生後２ヶ月のときに飼い主さんのお家にやってきて、大切に育てられたそうです。

1年前、まだ子猫だったろんくんの頭に、ふかふかで可愛いうさぎの被り物を被せてみたといいます。ろんくんは被り物を嫌がることなく被ってくれ、爪とぎボウルの上でポーズを決めてくれたそう。

きゅるんと輝く目にふっくらと可愛らしいマズル。まだ幼さの残る表情が可愛さを引き立てています。とってもキュートな「うさぎろんくん」の出来上がりです。

1年後…衝撃の変化

1年後の現在、大人になったろんくんに、同じうさぎの被り物を被せて撮影してみたといいます。すると、子猫時代とは打って変わって、やさぐれた表情の「うさぎろんくん」が撮れたのだそう。同じ猫に同じ被り物とは思えない衝撃の出来上がりです。

撮影自体を少し嫌がっている様子だったというろんくん。「早く終わらないかにゃ」という気持ちが顔に出てしまったのかもしれません。

最後は可愛く撮れました

飼い主さんの娘さんもろんくんを可愛く撮ろうと頑張ったそうですが、上手くいかなかったそう。それでも、どうしても諦め切れなかったという飼い主さん。何度もうさぎろんくんの撮影に挑戦し、ついに満足のいく写真が撮れたのだとか。

上目遣いで微笑みを浮かべた可愛らしいろんくん。うさぎの被り物が少しずれているのが味を出しています。「最後に、期待に応えてくれました」と飼い主さん。大人のろんくんも、ちゃんと可愛いことが証明できたようです。これからもろんくんは、ご家族に大事にされて幸せに暮らしていくことでしょう。

投稿には、「とても分かります。撮れ高の大変さ笑」「とっっっても可愛いです。成長は早いですよね」「どんなんでも可愛いですね」といった声が寄せられています。

Instagramアカウント『Ron』には、今回紹介したロシアンブルーろんくんの闘病の様子や、幸せに暮らす姿が投稿されています。

写真・動画提供：Instagramアカウント『Ron』さま

執筆：kokiri

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。