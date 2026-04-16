猫が大好きな食べ物3選 猫が夢中になって食べる物があります。中でも以下の3つは、多くの猫が大好物のようです。どうしてそれらは猫を惹きつけるのでしょうか？ 1.かつおぶし かつおぶしの香りは、食欲をそそりますね。猫にとってもかつおぶしの香りはたまらないようです。 猫はもともと乾燥地帯に生息しており、魚を食べる習慣はありませんでした。しかし、日本の食文化の影響で魚を好むようになったといわ