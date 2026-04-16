猫が大好きな食べ物3選

猫が夢中になって食べる物があります。中でも以下の3つは、多くの猫が大好物のようです。どうしてそれらは猫を惹きつけるのでしょうか？

1.かつおぶし

かつおぶしの香りは、食欲をそそりますね。猫にとってもかつおぶしの香りはたまらないようです。

猫はもともと乾燥地帯に生息しており、魚を食べる習慣はありませんでした。しかし、日本の食文化の影響で魚を好むようになったといわれています。

キャットフードのなかった時代は、飼い猫はごはんにかつおぶしを混ぜたものをよく与えられていたようです。

かつお節風味のごはんなども販売されているようですが、鰹節を与える場合は少量でできるだけ猫も食べても問題のないものを与えることをおすすめします。

2.煮干し

こちらも魚ですが、かつおぶしと並んで猫が好きなのが煮干しです。煮干しも、日本人の食生活に合わせて猫がよく与えられていた食材です。古くから魚を食べてきたので、日本の猫は魚が好きというイメージが定着しています。

かつおぶしも煮干しも、猫の健康維持に欠かせない栄養素が豊富に含まれています。ただし、人間用のものは塩分が多いため健康を害する恐れがあります。

3.鶏肉

猫は鶏肉も大好きです。鶏肉は高たんぱく、低カロリーで消化もよいので、肉食動物である猫にとって理想的な食材なのです。鶏肉が主原料として使用されているキャットフードも多くあります。

しかし、アレルゲンとしてアレルギー反応が現れやすい食材でもあるので注意が必要です。猫が好むからといって、ただ与えればいいというものではなく、与える部位や与え方には注意が必要です。

猫の大好物を与える際のポイント

かつおぶしや煮干しは手軽に与えられます。猫も大喜びで食いつくので、与える側としても嬉しいですね。

ただし、人間用のものを与えると、塩分やミネラルの過剰摂取で腎臓病や尿石症のリスクを高める恐れがあります。猫用として販売されているものを与えましょう。猫用であっても、少量をおやつやトッピング程度にとどめて下さいね。

鶏肉を与える場合は、胸肉やささみがおすすめです。生の鶏肉には細菌が付着している可能性があるため、蒸したり茹でてから与えましょう。その際、味付けは必要ありません。骨は取り除いてから与えて下さいね。

稀に鶏肉でアレルギーを発症する猫もいます。初めて食べさせるときはごく少量から試してみましょう。

まとめ

猫は、人間の食べ物に興味を持つことがあります。しかし、人間用に加工されているものには塩分や添加物が使用されていることもあります。基本的には猫用のものを、適量を守って与えるようにしましょう。

大好物を食べているときの愛猫を見ていると、幸せな気持ちになりますね。大切な猫にいつまでも元気でいてもらうためにも、食べるものには気をつけてあげましょう。

(獣医師監修：葛野宗)