◆第８６回皐月賞・Ｇ１（４月１９日、中山競馬場・芝２０００メートル）買いたい馬が十指に余り、頭を悩ませている。そんな中、気になる馬がフルゲートが１８頭となった９０年以降、最多５勝の好枠を引き、心を動かされた。７枠１４番のゾロアストロ（牡３歳、美浦・宮田敬介厩舎、父モーリス）だ。宮田調教師に話を聞くたびに「エンジンのかかりが遅い。いかにギアを上げながら直線に向かえるか」という言葉を耳にした。内枠