◆第８６回皐月賞・Ｇ１（４月１９日、中山競馬場・芝２０００メートル）

買いたい馬が十指に余り、頭を悩ませている。そんな中、気になる馬がフルゲートが１８頭となった９０年以降、最多５勝の好枠を引き、心を動かされた。７枠１４番のゾロアストロ（牡３歳、美浦・宮田敬介厩舎、父モーリス）だ。

宮田調教師に話を聞くたびに「エンジンのかかりが遅い。いかにギアを上げながら直線に向かえるか」という言葉を耳にした。内枠では動きたいときに動けず、競馬がしづらくなる懸念があったが、外の絶好枠に。「スタートもゆっくり出る馬なので、外目の偶数で理想的な枠」と納得の表情を見せた。

母の父ディープインパクト（０５年）の伝説もこの枠から始まった。同じ枠番で理想の展開は、２２年のジオグリフが演じた、３角から４角にかけて内の有力馬の動きを封じつつ、外からスムーズにポジションを押し上げる競馬だ。Ｃコース替わりとなるが、今開催中は雨も多く、馬場が荒れてきている。きれいなところを通れる点でも１４番枠はいい。

各陣営の作戦、コメントを踏まえて最終的に印を決めるが、悩み続けた日々からようやく抜け出せる手がかりをつかんだ。競馬記者の腕が鳴る超難解な一戦。悔いのない結論を出したい。（三戸 達也）