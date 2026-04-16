【資料】草津温泉＝群馬県草津町＝ 群馬県草津町の昨年度の観光客数は４０５万人で、３年連続で過去最高を更新したことが分かりました。 草津町の調査によりますと、昨年度草津町を訪れた観光客は４０５万３２２３人で、過去最高だった前の年を３万４０００人ほど上回りました。 過去最高を更新するのは３年連続で、先月は大学生や高校生の卒業旅行の需要が増えて、月別の過去最高となる４３万６４２３人が訪れました。