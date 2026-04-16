新潟県佐渡市では伝統の祭りや花を受け継ごうと、様々な取り組みが行われています。 春の陽気に包まれた4月15日の佐渡市。 相川地区の小田集落にある夷神社では、春の例祭『小田まつり』が開かれました。 神事のあとに登場したのは、ひょっとこと獅子。邪悪なものを切り、福を招こうと“四つ切り舞”を演じました。 多くの人が見守る中、今度は邪悪な天狗が登場。農作業の邪魔をする天狗を捕まえようと夫婦がワナを設置。無事