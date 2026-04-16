四つ切り舞や棒術！佐渡“伝統の祭り”を継承「続けられて安心」 “トビシマカンゾウ”保護には過去最多のボランティア
新潟県佐渡市では伝統の祭りや花を受け継ごうと、様々な取り組みが行われています。
春の陽気に包まれた4月15日の佐渡市。
相川地区の小田集落にある夷神社では、春の例祭『小田まつり』が開かれました。
神事のあとに登場したのは、ひょっとこと獅子。邪悪なものを切り、福を招こうと“四つ切り舞”を演じました。
多くの人が見守る中、今度は邪悪な天狗が登場。農作業の邪魔をする天狗を捕まえようと夫婦がワナを設置。無事捕獲に成功し、拍手が沸き起こりました。
最後には、おととし約20年ぶりに復活した“棒術”も披露されました。
【小田まつり 稲場誠 代表】
「復活したもの（棒術）を続けられて安心している」
一方で、存続を願い、地域の人が奮闘しているのは祭り以外にも。
大野亀ではトビシマカンゾウを保護しようと、過去最多60人を超えるボランティアが集まりました。
苗を遊歩道に植える作業などを通し、開花への期待をふくらませていました。
【参加者】
「ちょっと疲れたけど、お花が咲くのを楽しみに待っている」
【佐渡海府観光協会 北澤博満 会長】
「生育状況が去年も良かったから、風が吹かないことを祈るばかり」
トビシマカンゾウは5月下旬に見頃を迎える見込みです。