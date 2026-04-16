◆ＪＥＲＡセ・リーグ阪神―巨人（１６日・甲子園）巨人のダルベック内野手が完全復活を印象づけた。前日まで打率１割台まで下降していたが、この日は第１打席から左越え３号３ラン、中前安打、右中間二塁打と５回までにサイクル安打に王手をかける活躍。４番の打撃で先発の田中将を援護した。阪神を相手にすると猛威を振るう。王者を迎え撃った開幕３連戦では２本塁打５打点。ここまで全３本塁打が阪神戦で、打点１０のうち