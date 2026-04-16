今回で6シーズン目となるクラブ決算概要レポート。今回は2025年10月14日に発表された「B.LEAGUE 2024‐25シーズン（2024年度）クラブ決算概要」をもとに、『トップチーム人件費』についてレポートします！マイチームの現在地を知っていただければ幸いです！現在進行中の2025-26シーズンの決算ではなく、最新に公開されている、昨シーズンの2024-25シーズン決算のレポ