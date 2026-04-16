メ～テレ（名古屋テレビ） 4月から始まった自転車の青切符制度を悪用した詐欺が、愛知県でも初めて確認されました。 警察によりますと、15日午後5時半ごろ、一宮市浜町で自転車に乗っていた男子高校生が「4月から法律が変わっている。今ここで6000円払って」と男から呼び止められました。 男子高校生はすぐに詐欺だと気づき、その場から逃げたため被害を免れました。 男は白色のヘルメットに濃い青色のズボン、