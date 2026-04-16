【特別番組「真アギト展 前夜祭スペシャル！」】 4月23日19時～生放送＆生配信（20時まで） TOKYO MX（東京メトロポリタンテレビジョン）は、今春より全国で開催される「仮面ライダーアギト 25周年記念『真アギト展』」を記念し、特別番組「真アギト展 前夜祭スペシャル！」を4月23日19時より生放送／生配信する。 本番組は、「真アギト展」東京会場の池袋・サンシャインシティか