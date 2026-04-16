「女性アナ界No.1」と称される圧倒的スタイルで、数々の雑誌の表紙を飾ってきたフリーアナの白戸ゆめのさんの1st写真集「Lily」（光文社、税込み3520円）が4月21日、リリースされます。【写真】過去最高露出に挑んだ白戸ゆめのさん撮影の舞台は南国の地・パタヤ。「新しい私を探す旅」をテーマに撮影された本作で映し出されたのは、今までに見せたことのない「大人の白戸ゆめの」。ビーチやプールでの王道の水着カットに加えて、今