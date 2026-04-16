「女性アナ界No.1」と称される圧倒的スタイルで、数々の雑誌の表紙を飾ってきたフリーアナの白戸ゆめのさんの1st写真集「Lily」（光文社、税込み3520円）が4月21日、リリースされます。



【写真】過去最高露出に挑んだ白戸ゆめのさん

撮影の舞台は南国の地・パタヤ。「新しい私を探す旅」をテーマに撮影された本作で映し出されたのは、今までに見せたことのない「大人の白戸ゆめの」。ビーチやプールでの王道の水着カットに加えて、今回は衝撃にTバックビキニカットも初収録。さらに今まで着用したことのない「攻めた」ランジェリーカットにも挑戦しました。しなやかなくびれ、引き締まったヒップ、そのすべてが今まで彼女が披露してきたものとは一線を画す完成度です。ランジェリーの紐を外すと、秘めていた大人の色気がむき出しに…白戸さんが覚悟をもって挑んだ、過去最高露出カットの連続をぜひ確かめて。



白戸さんは「今回、初めて海外での撮影でした！いつもの私らしい元気さやフレッシュさも、これまで見せてこなかった大人っぽい表情も、どっちもぎゅっと詰め込んだ一冊になったと思います。写真集のお話をいただいてから、ボディメイクも自分なりにコツコツ頑張って、“今の自分の100点”のスタイルで撮影に臨むことができました。男性はもちろん、女性にも「いいな」「こんなふうになりたいな」って思いながら見てもらえたらとっても嬉しいです。アナウンサーとして活動する中でも、本気でグラビアに取り組んできた私の想いや頑張りが、この作品を通して皆さんに伝わったらいいなと思います」と喜びを語っています。



表紙では下乳を露出するなど限界ギリギリに挑戦した白戸さん。FLASHでは、写真集『Lily』の衝撃カットを独占先行公開。6ページのグラビアに加え、インタビューでは写真集タイトルに込められた思いをはじめ、自身のこだわりについて語っています。



白戸さんは自身のＸで「30歳の節目に写真集を発売させてもらうことになりました 覚悟を持ってこだわり抜いて 大切に作らせてもらった一冊です。 過去最高露出にも挑戦しています たくさんの人に届きますように♡ お手に取ってもらえたらうれしいです」「FLASHにて、写真集の先行カット公開しています ぜひご覧ください そして、いいなって思ってもらえたら 白戸ゆめの1st写真集 も ご予約いただけたら嬉しいです」とコメント。写真集の表紙や裏表紙などを公開しています。



【白戸ゆめのさんプロフィール】

しらとゆめの 30歳 1995年9月28日生まれ 東京都出身 慶應義塾大学卒。2018年、KSB瀬戸内海放送入社。2021年9月に同社を退社しフリーアナウンサーに。同年よりNHK BS『熱血バスケ』MCを務め、その後は『東京インフォメーション』（TOKYO MX）のキャスターも務めた。現在は『N-FIELD』（FM NACK5）のパーソナリティなどを担当。最新情報は、公式X（@YumenoShirato）、公式Instagram（@yumeno.s_）



スレンダーなのにボリュームたっぷりのFカップ乳、しなやかなくびれ、引き締まったヒップ。女子アナ界ナンバーワンと称されるスタイルをTバックビキニやランジェリー姿で見せつけた。