「カラオケまねきねこ」が、「ポケモン30周年」との大規模コラボキャンペーンを24日午後1時より全国700店舗で実施することを発表した。【コラボ一覧】かわいい！キャンペーンのオリジナルプレゼント公開ポケモン30周年を祝う本キャンペーンでは、まねきねこのブランドキャラクターにちなんで、「ニャース」や「ニャオハ」など「ネコ・ニャ」のつくポケモンとその仲間たちが大集結。さらに、まねきねこ史上初の試みとして、全