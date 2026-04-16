「カラオケまねきねこ」ポケモン30周年コラボ “ねこ”にまつわるポケモンが集結【コラボ詳細あり】
「カラオケまねきねこ」が、「ポケモン30周年」との大規模コラボキャンペーンを24日午後1時より全国700店舗で実施することを発表した。
【コラボ一覧】かわいい！キャンペーンのオリジナルプレゼント公開
ポケモン30周年を祝う本キャンペーンでは、まねきねこのブランドキャラクターにちなんで、「ニャース」や「ニャオハ」など「ネコ・ニャ」のつくポケモンとその仲間たちが大集結。
さらに、まねきねこ史上初の試みとして、全国45都道府県すべてに「ポケモンコラボルーム」を設置（計45店舗）する。単なるキャラクター装飾にとどまらず、限定オリジナルトレイで届く専用フードや、豪華特典がセットになった「3種のプレミアムパック」、そして歌唱実績が形になるキャンペーンなどを展開する。
【コラボレーション詳細】
人気メニューの「ポテトフライ」や「若鶏のから揚げ」を、本キャンペーン専用に開発された「コラボ限定オリジナルトレイ」に載せて提供 。フード1品ご注文ごとに、音楽プレイヤーの再生画面をモチーフにした「再生画面風カード（全21種）」がランダムで1枚もらえる。
また対象楽曲を歌うと、全9種の「オリジナル待ち受け画像」がその場でもらえる。どのポケモンに出会えるかはランダム。さらに、期間中の歌唱回数上位100人には、本キャンペーンを象徴する「ニャースオリジナルジョッキ」が贈呈される。
そして「カラオケルーム」を、ポケモン30周年を祝うための「専用スタジアム」へとアップデート。全国45都道府県・計45店舗で展開する。またコラボルーム利用者には、全1種の限定クリアファイルがプレゼントされる。
さらに「室料」「ドリンクバー」「限定ノベルティ」をパッケージ化した本キャンペーン限定のプランも用意。
・モンスターボールパック：オリジナルカップとコースター（全21種からランダム）が付いたスタンダードプラン。
・スーパーボールパック：上記セットに加え、さらにアクリルスティック（全9種からランダム）が付いたプラン。
・ハイパーボールパック：オーロラアクリルストローチャームやコルクコースターなど、本プランでしか手に入らない5つの限定アイテムがすべてもらえるプラン。
【コラボ一覧】かわいい！キャンペーンのオリジナルプレゼント公開
ポケモン30周年を祝う本キャンペーンでは、まねきねこのブランドキャラクターにちなんで、「ニャース」や「ニャオハ」など「ネコ・ニャ」のつくポケモンとその仲間たちが大集結。
さらに、まねきねこ史上初の試みとして、全国45都道府県すべてに「ポケモンコラボルーム」を設置（計45店舗）する。単なるキャラクター装飾にとどまらず、限定オリジナルトレイで届く専用フードや、豪華特典がセットになった「3種のプレミアムパック」、そして歌唱実績が形になるキャンペーンなどを展開する。
人気メニューの「ポテトフライ」や「若鶏のから揚げ」を、本キャンペーン専用に開発された「コラボ限定オリジナルトレイ」に載せて提供 。フード1品ご注文ごとに、音楽プレイヤーの再生画面をモチーフにした「再生画面風カード（全21種）」がランダムで1枚もらえる。
また対象楽曲を歌うと、全9種の「オリジナル待ち受け画像」がその場でもらえる。どのポケモンに出会えるかはランダム。さらに、期間中の歌唱回数上位100人には、本キャンペーンを象徴する「ニャースオリジナルジョッキ」が贈呈される。
そして「カラオケルーム」を、ポケモン30周年を祝うための「専用スタジアム」へとアップデート。全国45都道府県・計45店舗で展開する。またコラボルーム利用者には、全1種の限定クリアファイルがプレゼントされる。
さらに「室料」「ドリンクバー」「限定ノベルティ」をパッケージ化した本キャンペーン限定のプランも用意。
・モンスターボールパック：オリジナルカップとコースター（全21種からランダム）が付いたスタンダードプラン。
・スーパーボールパック：上記セットに加え、さらにアクリルスティック（全9種からランダム）が付いたプラン。
・ハイパーボールパック：オーロラアクリルストローチャームやコルクコースターなど、本プランでしか手に入らない5つの限定アイテムがすべてもらえるプラン。
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