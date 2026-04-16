１３日、中国伝統医薬メーカー、片仔癀のブースに展示されたハーブティー。（海口＝新華社記者／許芸潁）【新華社海口4月16日】中国海南省で13日から6日間、第6回中国国際消費品博覧会が開催されている。会場には東洋の趣と国産ブランドの魅力に満ちた中国の暮らしの場面が再現されている。体に優しいハーブティーや滋養豊かな阿膠（あきょう＝ロバ由来のゼラチン）ミルクティー、洗練された中国式アフタヌーンティー。