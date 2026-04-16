「顔の余白が少ない方が美しい」…そんな価値観が、若者の間で定着しつつあることをご存知でしょうか。【漫画】鏡を見ると、「涙袋」が消える女性（全編を読む）とりわけ目の下にあるふくらみ【涙袋】は、顔の余白を埋めるために一役買うパーツとして憧れの対象であり、「目を大きく優しく見せる」「中顔面を短く見せる」などの効果で若い世代のトレンド指標となっているようです。「non-no」による大学生を対象とした調査では、毎