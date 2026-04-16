バス運転手の人手不足解消を目指し、広島交通で初めて外国人のバス運転手が採用されました。 16日、広島交通では、インドネシアから来日した2人の入社式が行われました。 同社によりますと、バス運転手の数は10年前と比べておよそ2割減少しており、人手不足が大きな課題となっています。 こうした中、おととし、深刻な人手不足が続く分野で外国人が働ける在留資格である「特定技能制度」の対象に、バスやトラックなどの自動