日本取引所が公表した先物手口情報によると、4月16日の夜間取引における外国証券各社の売買動向は以下の通り。 ◯ABNクリアリン証券 限月取引高(立会内) 日経225先物 6月限4563(4549) 9月限63(63) TOPIX先物 6月限5702(5702) 日経225ミニ 5月限2584(2584) 6月限101977(10197