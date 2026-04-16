　日本取引所が公表した先物手口情報によると、4月16日の夜間取引における外国証券各社の売買動向は以下の通り。

◯ABNクリアリン証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 6月限　　　　4563(　　4549)
　　　　　 　 　 9月限　　　　　63(　　　63)
TOPIX先物　　 　 6月限　　　　5702(　　5702)
日経225ミニ　 　 5月限　　　　2584(　　2584)
　　　　　 　 　 6月限　　　101977(　101977)
　　　　　 　 　 7月限　　　　　39(　　　39)

◯ソシエテジェネラル証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 6月限　　　　2922(　　2918)
　　　　　 　 　 9月限　　　　　44(　　　44)
TOPIX先物　　 　 6月限　　　　6100(　　6100)
日経225ミニ　 　 5月限　　　　1855(　　1855)
　　　　　 　 　 6月限　　　 48692(　 48692)
　　　　　 　 　 7月限　　　　　55(　　　55)

◯BNPパリバ証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 6月限　　　　　20(　　　 0)
TOPIX先物　　 　 6月限　　　　 798(　　 798)
日経225ミニ　 　 6月限　　　　 662(　　 662)

◯ゴールドマン証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 6月限　　　　 990(　　 990)
TOPIX先物　　 　 6月限　　　　1709(　　1675)
日経225ミニ　 　 5月限　　　　　 3(　　　 3)
　　　　　 　 　 6月限　　　　2084(　　2052)

◯JPモルガン証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 6月限　　　　 259(　　 259)
　　　　　 　 　 9月限　　　　　 4(　　　 4)
TOPIX先物　　 　 6月限　　　　1901(　　1901)
日経225ミニ　 　 5月限　　　　　52(　　　52)
　　　　　 　 　 6月限　　　　2725(　　2725)
　　　　　 　 　 7月限　　　　　 4(　　　 4)

◯モルガンMUFG証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 6月限　　　　 592(　　 402)
TOPIX先物　　 　 6月限　　　　1505(　　1505)
日経225ミニ　 　 6月限　　　　 731(　　 731)

◯バークレイズ証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 6月限　　　　1661(　　1646)
　　　　　 　 　 9月限　　　　　 6(　　　 6)
TOPIX先物　　 　 6月限　　　　4451(　　4451)
日経225ミニ　 　 5月限　　　　1734(　　1734)
　　　　　 　 　 6月限　　　 25413(　 25413)

◯UBS証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 6月限　　　　 267(　　 266)
TOPIX先物　　 　 6月限　　　　　94(　　　94)

◯シティグループ証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 6月限　　　　 717(　　 717)
TOPIX先物　　 　 6月限　　　　1231(　　 611)

◯ドイツ証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 6月限　　　　　57(　　　57)
TOPIX先物　　 　 6月限　　　　　20(　　　20)
日経225ミニ　 　 5月限　　　　　10(　　　10)
　　　　　 　 　 7月限　　　　　 2(　　　 2)

※数値は夜間の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。

株探ニュース