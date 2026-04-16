外国証券 先物取引高情報まとめ（4月16日・夜間）
日本取引所が公表した先物手口情報によると、4月16日の夜間取引における外国証券各社の売買動向は以下の通り。
◯ABNクリアリン証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 4563( 4549)
9月限 63( 63)
TOPIX先物 6月限 5702( 5702)
日経225ミニ 5月限 2584( 2584)
6月限 101977( 101977)
7月限 39( 39)
◯ソシエテジェネラル証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 2922( 2918)
9月限 44( 44)
TOPIX先物 6月限 6100( 6100)
日経225ミニ 5月限 1855( 1855)
6月限 48692( 48692)
7月限 55( 55)
◯BNPパリバ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 20( 0)
TOPIX先物 6月限 798( 798)
日経225ミニ 6月限 662( 662)
◯ゴールドマン証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 990( 990)
TOPIX先物 6月限 1709( 1675)
日経225ミニ 5月限 3( 3)
6月限 2084( 2052)
◯JPモルガン証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 259( 259)
9月限 4( 4)
TOPIX先物 6月限 1901( 1901)
日経225ミニ 5月限 52( 52)
6月限 2725( 2725)
7月限 4( 4)
◯モルガンMUFG証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 592( 402)
TOPIX先物 6月限 1505( 1505)
日経225ミニ 6月限 731( 731)
◯バークレイズ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 1661( 1646)
9月限 6( 6)
TOPIX先物 6月限 4451( 4451)
日経225ミニ 5月限 1734( 1734)
6月限 25413( 25413)
◯UBS証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 267( 266)
TOPIX先物 6月限 94( 94)
◯シティグループ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 717( 717)
TOPIX先物 6月限 1231( 611)
◯ドイツ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 57( 57)
TOPIX先物 6月限 20( 20)
日経225ミニ 5月限 10( 10)
7月限 2( 2)
※数値は夜間の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース
◯ABNクリアリン証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 4563( 4549)
9月限 63( 63)
TOPIX先物 6月限 5702( 5702)
日経225ミニ 5月限 2584( 2584)
6月限 101977( 101977)
7月限 39( 39)
◯ソシエテジェネラル証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 2922( 2918)
9月限 44( 44)
TOPIX先物 6月限 6100( 6100)
日経225ミニ 5月限 1855( 1855)
6月限 48692( 48692)
7月限 55( 55)
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 20( 0)
TOPIX先物 6月限 798( 798)
日経225ミニ 6月限 662( 662)
◯ゴールドマン証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 990( 990)
TOPIX先物 6月限 1709( 1675)
日経225ミニ 5月限 3( 3)
6月限 2084( 2052)
◯JPモルガン証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 259( 259)
9月限 4( 4)
TOPIX先物 6月限 1901( 1901)
日経225ミニ 5月限 52( 52)
6月限 2725( 2725)
7月限 4( 4)
◯モルガンMUFG証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 592( 402)
TOPIX先物 6月限 1505( 1505)
日経225ミニ 6月限 731( 731)
◯バークレイズ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 1661( 1646)
9月限 6( 6)
TOPIX先物 6月限 4451( 4451)
日経225ミニ 5月限 1734( 1734)
6月限 25413( 25413)
◯UBS証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 267( 266)
TOPIX先物 6月限 94( 94)
◯シティグループ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 717( 717)
TOPIX先物 6月限 1231( 611)
◯ドイツ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 57( 57)
TOPIX先物 6月限 20( 20)
日経225ミニ 5月限 10( 10)
7月限 2( 2)
※数値は夜間の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース