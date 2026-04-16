◆ＪＥＲＡセ・リーグ阪神―巨人（１６日・甲子園）巨人のボビー・ダルベック内野手が初回に４７打席ぶりの３号先制３ランを放った。初回の得点は１１試合ぶりとなった。「４番・三塁」で先発出場。初回、先頭の松本と佐々木が四球で出塁。泉口が中飛に倒れ、１死一、二塁で回ってきた第１打席。カウント２―２から先発左腕・ルーカスの真ん中付近の変化球を捉えると、打球は左翼スタンドに届き「打ったのはスライダー。初回