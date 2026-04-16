◆ＪＥＲＡセ・リーグ 阪神―巨人（１６日・甲子園）

巨人のボビー・ダルベック内野手が初回に４７打席ぶりの３号先制３ランを放った。初回の得点は１１試合ぶりとなった。

「４番・三塁」で先発出場。初回、先頭の松本と佐々木が四球で出塁。泉口が中飛に倒れ、１死一、二塁で回ってきた第１打席。カウント２―２から先発左腕・ルーカスの真ん中付近の変化球を捉えると、打球は左翼スタンドに届き「打ったのはスライダー。初回のチャンスで結果を出すことが、できて良かったよ。さらに得点できるように頑張るよ」とコメントした。

開幕戦と開幕３試合目で１号、２号を放っており、ここまで全３本塁打が阪神戦。頼もしいキラーの一撃で、この回１安打で効率よく３点を奪った。

本塁打は実に１３試合ぶり。当たりが止まっていた新助っ人は雨天中止となった１５日の練習で阿部監督とマンツーマンでトス打撃などに取り組んだ。指揮官は「打ち方じゃないよ、待ち方じゃない？って話をして。打ち方は別に悪くないと思うからって」と内容を説明。試合前まで出場３試合連続無安打で打率も１割８分８厘と低迷していたが、この一発をきっかけに復調を目指す。