ロッテは、人気タルト専門店の○△□（マルサンカクシカク）と初めてコラボレーションし「チョコパイ＜ティラミスタルト＞個売り」「チョコパイ＜いちごミルクタルト＞個売り」「カスタードケーキ＜ベリーチーズタルト＞」を4月21日に発売する。○△□は2016年に大阪・北堀江で誕生し、片手で食べられるタルトとして話題になった。現在はオンラインショップを中心に展開し、その手軽さと華やかさから、全国のスイーツファンの注目