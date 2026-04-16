ロッテは、人気タルト専門店の○△□（マルサンカクシカク）と初めてコラボレーションし「チョコパイ＜ティラミスタルト＞個売り」「チョコパイ＜いちごミルクタルト＞個売り」「カスタードケーキ＜ベリーチーズタルト＞」を4月21日に発売する。

○△□は2016年に大阪・北堀江で誕生し、片手で食べられるタルトとして話題になった。現在はオンラインショップを中心に展開し、その手軽さと華やかさから、全国のスイーツファンの注目を集めているタルト専門店。同品は、暖かくなるこれからの季節、ピクニックやドライブなどのお供として「本格的なタルトの味わいを、もっと身近に、手軽に」楽しんでもらえるよう開発した。パッケージは、○△□のブランドカラーのグレーをベースに、思わず目をひくカラフルなブルー、ピンク、イエローの色合いで、青空や新緑の下でも映えるので、写真撮影にもおすすめになっている。

○△□の人気商品「ティラミスタルト」「いちごミルクタルト」「ベリーチーズタルト」をロッテの「チョコパイ」「カスタードケーキ」で表現した今だけの味わいを、ぜひこの機会に楽しんでほしい考え。



「チョコパイ＜ティラミスタルト＞個売り」

「チョコパイ＜ティラミスタルト＞個売り」は、ケーキにコーヒー（コーヒー0.4％使用（生豆換算））を練りこむことでコーヒーの香りがふわっと香り、クリームにはマスカルポーネチーズパウダー（マスカルポーネチーズ1.7％使用（生換算））を練りこんで、ティラミスタルトの味わいを表現した。



「チョコパイ＜いちごミルクタルト＞個売り」

「チョコパイ＜いちごミルクタルト＞個売り」は、ケーキにヘーゼルナッツパウダー（ヘーゼルナッツパウダー0.2％使用）を、クリームには苺果汁・クリームパウダーを練りこみ、いちごミルクタルトを表現した。



「カスタードケーキ＜ベリーチーズタルト＞」

「カスタードケーキ＜ベリーチーズタルト＞」は、タルトならではの香ばしさと風味をケーキで表現し、チーズのまろやかなコクと深みを引き出したクリームで上品な味わいに仕上げた。華やかなストロベリーを主役に、ラズベリーとブルーベリーを重ねたソースが口に広がる。

パッケージは、〇△□のブランドカラーのグレーをベースに、思わず目をひくカラフルなブルー、ピンク、イエローの色合いで、青空や新緑の下でも映えるので、写真撮影にもおすすめだという。

〇△□（マルサンカクシカク）は「お持たせ」や「お土産用」に特化したタルト専門店。タルトを手軽に食べてもらえるよう「片手でパクっと食べられる」のがコンセプト。「女性の一口サイズ」を徹底的に研究し、商品開発していて、お皿、ナイフ、フォークも不要。タルトの見た目の華やかさを楽しみながら、お菓子感覚で食べられる気軽さが魅力で「写真映えするタルト」として、女性を中心に注目を集めている。

［小売価格］

チョコパイ＜ティラミスタルト＞個売り：151円前後

チョコパイ＜いちごミルクタルト＞個売り：151円前後

カスタードケーキ＜ベリーチーズタルト＞：518円前後

（すべて税込）

［発売日］4月21日（火）

ロッテ＝https://www.lotte.co.jp