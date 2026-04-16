京都府南丹市で男子児童の遺体が見つかった事件。死体遺棄の疑いで逮捕された父親は殺害についても認める供述をしているということです。 【写真を見る】安達結希さんの死体遺棄の容疑で逮捕の父親(37)中学時代の知人は「まじめな印象だった」容疑者とみられる人物からビラ受け取った人は「慌てる様子なく落ち着いていた」 3月23日から行方が分からず、4月13日に遺体となって見つかった安達結希（ゆき）さん（11）。16日