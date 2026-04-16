京都府南丹市で男子児童の遺体が見つかった事件。死体遺棄の疑いで逮捕された父親は殺害についても認める供述をしているということです。

【写真を見る】安達結希さんの死体遺棄の容疑で逮捕の父親(37) 中学時代の知人は「まじめな印象だった」 容疑者とみられる人物からビラ受け取った人は「慌てる様子なく落ち着いていた」

3月23日から行方が分からず、4月13日に遺体となって見つかった安達結希（ゆき）さん（11）。16日未明、結希さんの遺体を遺棄した疑いで父親の安達優季（あだち・ゆうき）容疑者が逮捕されました。

「私がやったことに間違いありません」容疑を認める

安達容疑者は3月23日朝から4月13日の夕方ごろまでの間、南丹市園部町の山林に結希さんの遺体を運び、遺棄した疑いがもたれています。





逮捕前に「殺害を認める供述」も

逮捕後の調べに対し、「私がやったことに間違いありません」と容疑を認めているということです。

捜査関係者によりますと、逮捕前の任意の調べに対しては殺害を認める供述もしていたということです。



（京都府警捜査一課・井上正己課長）「捜査本部を設置のうえ、本件の全容解明を図ることにいたしました」



行方不明から3週間以上、本格的な捜査が始まることになりました。

安達容疑者とみられる人物から「情報提供を呼びかけるビラ」を受け取った人は…

JNNの取材で安達容疑者の人となりが見えてきました。結希さんが行方不明になって3日後、安達容疑者が自宅で警察官の捜索に協力する様子がみられました。



また、町内では安達容疑者とみられる人物が情報提供を呼びかけるビラを持ってきたといいます。

（ビラを受け取った人）

「後から振り返ったら、お父さんだったかなと思います。眼鏡をかけていたので、テレビで見た顔と一緒だったので。（本人の様子は）普通ならもっとわが子がいなくなったら、もっとあわてて『お願いします、知りませんか』みたいな『うちの子なんですけど』みたいなのがあるんやけど、すごく落ち着いていたように思います。あわてる様子もなく」

地元の消防団員らと共に捜索活動に参加する姿も

結希さんの親族は安達容疑者が3月25日、地元の消防団員らと共に捜索活動に参加するのを見たといいます。



（安達容疑者の親族）

「（結希さんの）お母さんが『しんどい中すみません、はよ見つけてください』みたいなことを言うてたんやけど、（安達容疑者は）何も言わへん」

中学時代の知人「上からかわいがられ、下からもなつかれる人柄」

中学時代、サッカー部に所属し生徒会長をしていたという安達容疑者。当時の知人は「まじめな印象だった」と振り返ります。



（安達容疑者の中学生時代を知る人）「学校でもよく休み時間にしゃべったり遊んだりはしていました。上からみてもかわいがられるタイプというか、下からもなつかれる人柄だったので、（逮捕されたことは）結構びっくりですよね」



警察は、16日朝も安達容疑者の自宅を家宅捜索しているほか、結希さんの死因の特定を進めています。