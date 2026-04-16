【芸能界クロスロード】フジテレビ大型改編の行方は…先陣「SUNDAYブレイク.」初回からでつまずき、早くも漂う暗雲2年間キャスターを務めたフジテレビの「Live News イット！」を3月末で降板した元NHKの青井実（45）。「今後、彼をレギュラーで使う番組はない」とまでいわれていたなか、4月10日、TOKYO MXの「5時に夢中！」にゲスト出演。とりあえず再始動を果たしたが依然として前途多難は続く。奇遇にも同日、3月でNHKを退局