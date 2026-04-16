EENOURのポータブル車載冷蔵庫（10L）が、Amazonで28%OFFの2万9,799円となっている。 これからの気温が上がる季節、車移動を伴う撮影において、冷たい飲料を常備できるアイテム。500mlのペットボトルが約8本収納できる。 専用バッテリーが付属しており、電源のない環境でも最大パワーで約8時間の駆動が可能だという。撮影を終えて車両に戻った際、火照った身体を冷やすための飲み物をすぐに手に取れるの