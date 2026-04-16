ナ・リーグ西地区のドジャースは15日（日本時間16日）、本拠地でのメッツ戦に8－2で快勝。3連勝で今季早くも貯金「10」に到達した。試合は、先発の大谷翔平投手が6回2安打1失点10奪三振の快投。打線も4本の本塁打で効果的に得点を重ね、終始試合の主導権を握った。大谷に代わってDHで出場した25歳のダルトン・ラッシング捕手が、8回裏にダメ押しの満塁本塁打を放つなど、2安打4打点の活躍。限られた機会の中で、