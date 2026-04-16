明治大学は、同大学体育会剣道部で20歳未満の学生2人の飲酒が発覚し、飲酒の場にいた7人について、当面の間活動停止としていることがわかった。2026年4月13日に公式サイトで発表した。明治大は取材に、活動停止は1か月程度を想定しているが、「反省の状況により延長となる可能性もある」としている。また、「皆様の信頼と期待を裏切る事態となりましたことを、深くお詫び申し上げます」と謝罪した。卒部生3人は「既に明治大学や剣