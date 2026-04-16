◆パ・リーグロッテ―日本ハム（１６日・ＺＯＺＯマリン）日本ハムの斎藤友貴哉投手（３１）が約２か月ぶりに１軍に昇格した。代わって５試合で防御率６・２３と結果を残せなかった古林睿煬が抹消となった。斎藤は「（状態は）１００％。しっかり自分のやるべきことに集中していきたい。プレーで還元できるように」と意気込んだ。新庄監督からは「堂々といけ」と言葉をもらったといい、「しっかりマウンドで堂々といきたいな